Car Key, l'appli d'Apple pour ouvrir sa voiture, pourrait bien faire son retour

Après plusieurs mois d'errance, la marque semble à nouveau à la manœuvre pour convaincre d'autres constructeurs automobiles. Une nouvelle application, Car Keys Tests, a été ainsi repérée sur l'App Store. Cette application n'est accessible par un lien qu'aux développeurs inscrits au programme d'Apple et ne peut pas être découverte par d'autres utilisateurs.

Ce logiciel leur permet ainsi de « tester et valider la connexion, les performances et d'autres exigences clés pour le processus de certification des véhicules que vous développez et qui intègrent la technologie des clés de voiture numériques Apple », selon la courte description rédigée par la firme à la pomme. Auparavant, les logiciels de test n'étaient fournis par Apple aux fabricants qu'en direct. Nul doute que la marque a voulu simplifier les démarches pour faciliter l'adoption de sa technologie, et l'on peut supposer que quelques constructeurs travaillent déjà à son intégration.

Il faudra néanmoins encore attendre quelques années pour voir d'autres modèles acceptant les Car Keys, et Apple devra trouver les bons arguments pour persuader l'ensemble du marché automobile du bien-fondé de sa solution.