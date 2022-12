Prêter la clé de votre BMW par email, SMS ou WhatsApp ? Vraiment ? C'est désormais possible !

Selon BMW : « Cette nouvelle mise à niveau est le fruit d'une étroite collaboration entre BMW et ses partenaires Apple, Google et Samsung, sous l'égide du Car Connectivity Consortium. Elle marque une nouvelle étape pour la BMW Digital Key, en route vers une interopérabilité multiplateforme complète, et vers la sécurisation du statut des smartphones en tant que clés numériques des véhicules. »