La guerre des prix aura été intense sur la partie mobile. Bouygues Telecom et SFR, grâce aux marques à bas coût B&YOU et RED by SFR, ont mené une offensive tarifaire sans précédent. Orange et Free ont suivi le mouvement, l'opérateur de Xavier Niel ayant tenté de maintenir son gain de parts de marché gagnées entre 2023 et début 2024.