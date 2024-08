La boite Sosh Fibre se compose d'une Livebox 5, une box internet qui a déjà quelques années au compteur et au design un peu trop sommaire, mais tout à fait suffisante pour les besoins du grand public. La box permet de recevoir jusqu'à 300 Mbit/s en téléchargement et en upload, soit bien plus qu'il n'en faut pour regarder des films et séries en 4K sur les plateformes de type Netflix, ou télécharger des jeux en ligne sur Steam ou les magasins Xbox et PlayStation. Seul le Wi-Fi 5 fait un peu pâle figure face à d'autres box modernes Wi-FI 6E ou Wi-FI 7, mais c'est une concession à faire pour bénéficier de ce prix bas.

La boite Sosh Fibre peut également s'accompagner d'un décodeur TV 4K pour accéder à la TV d'Orange, avec les chaines de la TNT, plusieurs dizaines de chaines exclusives, mais aussi l'accès à Netflix et à des contenus en VOD à la location ou à l'achat. Si vous ne souhaitez pas du décodeur, vous pouvez retrouver la TV d'Orange sur votre mobile, tablette ou téléviseur connecté via une application dédiée.

Les appels vers les fixes en France et dans les DOM sont illimités, ainsi que dans 100 destinations autour du monde. Si vous possédez encore un bon vieux téléphone fixe, vous pourrez appeler vos proches autour du globe sans dépenser un centime supplémentaire.

Le prix de la boite Sosh Fibre est enfin de 15,99€/mois pendant six mois, puis de 30,99€/mois ensuite. L'offre est sans engagement, si vous décidez de migrer vers un autre opérateur avant la fin de la promotion.