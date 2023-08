Enrichissement surprise : le Forfait Free passe à 250 Go/mois en 5G/4G, sans hausse de prix !

La rentrée n'est pas toujours un moment très joyeux pour tout le monde, puisqu'elle est souvent synonyme de fin de vacances et de retour de congé. Alors, Free mobile a décidé de gâter ses nouveaux et anciens abonnés. L'opérateur a en effet annoncé, ce mardi 29 août, non pas l'augmentation de ses prix, mais celle dès ce jour de l'enveloppe internet du Forfait Free, en la faisant passer de 210 à 250 Go.