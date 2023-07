Mobile : le Forfait Free 4G/5G évolue ! Et si vous voyagez, vous pourriez apprécier...

Ce n'est pas le changement du siècle dans le monde des forfaits mobiles, mais par le temps qui courent, il est loin de passer inaperçu. Le groupe Iliad a annoncé, mardi matin, avoir fait évoluer son Forfait Free 4G/5G, en gonflant un peu plus l'enveloppe data (Internet) à l'étranger et en ajoutant de nouvelles destinations, et ce, toujours au même prix. Le groupe reste fidèle à sa promesse de ne pas augmenter ses tarifs pendant encore plusieurs années. On vous détaille tout ça.