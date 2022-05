Augmentation de prix chez SFR, voici comment éviter de faire grimper votre facture

SFR vient d'envoyer un e-mail à ses clients ayant souscrit une offre sans engagement RED by SFR. Ces derniers vont prochainement voir le prix de leur forfait mobile augmenter de 3 euros.

Pour justifier cette hausse importante, en comparaison des autres prix pratiqués par l'opérateur mobile français, SFR explique poursuivre « ses engagements et ses investissements, et [accélérer] le déploiement de son réseau pour vous offrir la meilleure expérience client ». Des investissements in fine payés par les abonnés.

Malgré tout, les clients ne vont pas repartir les mains vides, puisque cette nouvelle offre plus onéreuse va inclure 60 Go de données mobiles à utiliser chaque mois, mais aussi la possibilité d'accéder aux antennes 5G de l'opérateur, sous réserve évidemment de posséder un smartphone compatible et de se trouver dans l'une des zones couvertes.