Encore une hausse des prix chez RED by SFR...et voici comment faire pour la refuser

Voilà quelques années maintenant que l'opérateur SFR propose ses forfaits mobiles sans engagement RED, qui permet de profiter d'offres avantageuses pour les nouveaux abonnés. Une offre qui a conquis de nombreux abonnés en France, même si l'opérateur a parfois cette fâcheuse tendance à faire "évoluer" l'offre de l'abonné, avec des pratiques parfois un peu trompeuses.

Depuis le début de l'année, SFR fait ainsi "évoluer" le forfait de certains abonnés, leur permettant de profiter de "plus de gigas et de la 5G !". L'abonné reçoit généralement un mail dans lequel on peut lire : "SFR poursuit ses investissements et accélère le déploiement de son réseau pour vous offrir la meilleure expérience client, dans tous vos nouveaux usages et besoins." Si l'on s'en tient à l'objet du mail et au premier paragraphe, on ne peut que louer cette bonne nouvelle.