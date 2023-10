La facture moyenne pour l'Internet haut débit atteint 34,5 euros, selon l'ARCEP

Malgré ces hausses de tarifs, la fibre continue de s'étendre et de séduire la population française. « Ils sont 3,5 millions de plus en un an à avoir contracté ce type de forfaits ce trimestre », détaille l'ARCEP. Aujourd'hui, 19,8 millions d'abonnés profitent de la fibre chez eux, ce qui en fait la technologie d'accès très haut débit la plus populaire, puisqu'elle représente 86 % des abonnements sur ce secteur. Pour autant, seulement 55 % des locaux raccordables à la fibre le sont aujourd'hui.