Les données de navigation en UE pourraient bientôt être protégées des organismes de crédits

Le 30 juin dernier, et alors que 71 % des consommateurs et consommatrices de l'UE ont procédé à des achats en ligne en 2020, la Commission européenne a proposé de revoir les ensembles de règles qui encadrent les droits des citoyens et citoyennes quant à la sécurité des produits et au crédit à la consommation. Dans cette proposition globale de révision, Bruxelles souhaite en effet améliorer les règles d'évaluation de la solvabilité des consommateurs et consommatrices. Autrement dit, la Commission européenne veut davantage de transparence sur la capacité des citoyens et citoyennes à rembourser leur crédit, en évitant ainsi leur surendettement. En réponse à cette proposition, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a livré, le 26 août 2021, ses recommandations sur l'utilisation des données personnelles dans cette évaluation des risques au crédit.