L'application TousAntiCovid présente une faille dans la collecte des statistiques (et peut révéler des données personnelles)

Pour le journal d'événements, donc, cela va encore plus loin. Après avoir analysé le code source et le comportement des versions Android et iOS de TousAntiCovid, les chercheurs ont déniché 21 types d'événements applicatifs possibles, tous transmis avec un horodatage précis à la milliseconde (« 2021-08-12T23:42:48.988Z », par exemple). On retrouve notamment des événements transmis lors de l'ouverture de l'application après un clic sur une notification ; au moment de l'affichage des attestations, du cahier de rappel ; lors de l'ajout d'un lieu visité, d'un certificat ; ou au moment du clic sur le bouton « Supprimer mes données » (dont nous parlions tout à l'heure) et sur le bouton « Scanner un QR-Code ».