COVID-19 : les États-Unis ne parviennent (toujours) pas à produire des données officielles sur le virus

Qui pointer du doigt pour ce manque ? Le Center for Disease Control and Prevention (CDC) ferait un coupable de choix, mais cela reviendrait à outrepasser son rôle selon Scott Gottlieb, l'ancien commissaire de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux qui y a officié entre 2017 et 2019. Ce dernier déclare sur Twitter : « Le CDC est une agence dont le travail est axé sur la rétrospection, et dont le but n'est pas de fournir des informations en temps réel qui nécessitent un travail analytique et la transmission de réponses partielles ».