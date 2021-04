Hackathon COVID-19 : deux jours de marathon pour trouver des solutions contre la pandémie

Depuis ce vendredi a démarré un hackathon qui doit se poursuivre ce samedi 24 avril, avec comme objectif de "renforcer les outils et solutions mises à disposition des Français face à la pandémie." Derrière ce marathon de 48h, on retrouve la direction interministérielle de la Transformation publique (DITP), qui le soutient dans le cadre du dispositif "gouvernement ouvert" au même titre que le ministère des Solidarités et de la Santé, ainsi que des citoyens, chercheurs, entreprises ou autres membres de la société civile.