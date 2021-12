La CNIL épingle le gouvernement sur l’efficacité du pass sanitaire

À de maintes et maintes reprises, le gouvernement et les autorités sanitaires n'ont eu de cesse de rappeler l'utilité et la pertinence d'outils comme le pass sanitaire, avec l'application TousAntiCovid , mais aussi Vaccin COVID, Contact-COVID, SI-DEP. À l'issue de sa quatrième phase de contrôle de la pertinence et de la légalité de ces différents outils, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, a décidé d'alerter le gouvernement. Elle estime que celui-ci n'a pas, à ce stade, fourni suffisamment d'éléments attestant de l'efficacité des différents dispositifs mis en place.