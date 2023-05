Mieux que Visa ou Mastercard, des transferts d'argent gratuits et immédiats grâce à l'EPI !

EPI. Trois lettres qui n'éveillent pas vraiment de souvenirs chez les citoyens européens. Ce qui pourrait bien changer à l'avenir. Ce projet, porté par 16 banques du Vieux Continent, a en effet pour but de rivaliser avec les géants américains Visa et Mastercard. Il devrait ainsi d'abord proposer des transferts d'argent entre particuliers, instantanés et gratuits pour cette année 2023.

Ensuite, le service « sera progressivement étendu aux paiements de particulier à professionnel, aux achats en ligne, puis aux paiements en point de vente » sur la période 2024-2025 selon le consortium qui porte le projet. Celui-ci regroupe notamment les six principales banques françaises : BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, La Banque Postale et BPCE.