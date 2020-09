Flexpai 2 : le nouveau pliable de Royole est officialisé

Qu’en pense-t-on chez Clubic ?

En sa qualité de premier smartphone pliant, le FlexPai premier du nom a fatalement dû essuyer les plâtres de cette technologie naissante. Plus encore que Samsung et les déboires qu’il a connus au lancement du Galaxy Fold, Royole s’était fait épingler pour son produit aux finitions approximatives et, surtout, pour son expérience utilisateur désastreuse.

Autant dire que le constructeur chinois peut difficilement faire pire avec son deuxième essai ! Et on est presque tentés de les prendre au mot. Surtout en ce qui concerne la partie logicielle, qui semble cette fois être à la mesure du défi de cette hybridation. Nul doute que Royole a également bénéficié des nombreux retours d’expérience fournis par les utilisateurs non seulement de son produit, mais aussi des Galaxy Fold, Z Flip, et des Huawei Mate X et Mate Xs en Chine.

En définitive, et si le constructeur a cette fois pris le temps de faire les choses bien, il se trouve dans une posture avantageuse en cela qu’il propose son smartphone pliant quelque 1000€ moins cher que la concurrence.