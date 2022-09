Logitech sort son microphone Blue Sona XLR et de l’éclairage pour les créateurs

L’objectif de Logitech est clair avec son nouveau microphone XLR : proposer aux créateurs de contenus de tous genres et horizons un microphone de qualité broadcast dont l’ambition est d’être parmi les meilleurs du marché.



Le Blue Sona XLR s’aventure là où le Shure SM7b a largement convaincu et s’est imposé depuis belle lurette. Logitech avance toutefois des arguments de poids pour se faire une place au soleil et dans le cœur des créateurs avec des atouts ergonomiques et esthétiques évidents pour les vidéastes, et des technologies qui lui offrent des caractéristiques avancées afin de fournir des prestations de qualité professionnelle.