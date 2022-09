Le télétravail à l’honneur chez Logitech avec de nouveaux casque et webcam

Travailler à domicile, ou à distance peut vite se révéler compliqué lorsque l’équipement n’est pas à la hauteur. Bien consciente de cette problématique, Logitech tente d’apporter des solutions concrètes pour équiper télétravailleurs et autres employés en travail à distance.



La webcam est justement l’outil essentiel pour faciliter la collaboration au quotidien. La Brio 500 va tenter d’offrir des conditions de travail optimales pour participer aux réunions et autres visioconférences. Certifiée pour Microsoft Teams, Google Meet et Zoom, elle embarque un capteur de 4 MP avec un angle de vue de 90° et une définition au choix à 1080p/30 fps ou 720p/60 fps.