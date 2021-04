Jabra présente deux nouvelles solutions de visioconférence pour la maison et l'entreprise

L'appareil intègre également deux woofers de 50 mm et deux tweeters de 20 mm pour la restitution sonore. De plus, on peut retrouver huit micros omnidirectionnels qui bénéficient une nouvelle fois d'une couche de traitements logiciels pour éliminer les bruits parasites comme les chuchotements et les bruits de frappe au clavier.

Jabra met également en avant sa solution logicielle de gestion des participants qui permet de spécifier le nombre maximum de personnes en réunion selon la taille de la pièce. Cela peut être utile pour les dirigeants et les managers afin de limiter, par exemple, le nombre de personnes dans la salle tout en respectant les gestes barrières.

La Jabra Panacast 50 sera disponible quant à elle le 15 juin prochain à un prix de 1 065 €.