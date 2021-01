Logitech présente Rally Bar et Rally Bar Mini, ses nouvelles solutions de visioconférence

Les deux appareils intègrent une caméra 4K motorisée. Celle de la Rally Bar embarque en plus un zoom optique 5x et peut offrir un zoom numérique jusqu'à 15x. Pour la partie audio, Logitech a intégré six micros et trois parleurs permettant de couvrir l'ensemble de la pièce. Il est possible de relier des haut-parleurs supplémentaires, vendus séparément par la marque. Des algorithmes permettent de supprimer automatiquement les bruits parasites pour une meilleure compréhension des voix.

La deuxième caméra, plus petite, est uniquement utilisée par les Rally Bar et Rally Bar Mini pour les fonctionnalités de détection des personnes développées par Logitech. Les deux solutions peuvent automatiquement reconnaitre la ou les personnes en train de parler pour recadrer automatiquement sur les interlocuteurs, même s'ils ont quitté leur siège et se sont déplacés dans la pièce.