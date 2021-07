Elgato lance une webcam, une interface audio XLR et un nouveau Stream Deck

Cette nouvelle version du Stream Deck, dotée de 15 touches rétroéclairées, ne se distingue de la précédente que par de nouveaux matériaux de conception (l'ensemble a l'air plus robuste) et par des composants détachables. Un support pour bureau est également de la partie afin d'éviter les dérapages (littéralement) pendant un direct. Plus anecdotique, on peut désormais s'offrir des façades personnalisées pour changer le style de l'appareil si la sobriété du modèle noir classique vous lasse (comptez 9,99 euros par coque).