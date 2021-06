Elgato met à jour son Stream Deck et introduit une boutique de plugins et de musiques libres de droits

Autre section : « Icônes ». Comme son nom l’indique, elle regroupe des packs d’icônes inspirées de marques ou de certains jeux vidéo afin de personnaliser l’apparence de son Stream Deck.

Les deux dernières parties du magasin, « Musique » et « Effets Sonores », regroupent des librairies de musiques et de sons libres de droits utilisables gratuitement par les créateurs afin d’échapper aux fameuses requêtes DMCA qui sont de plus en plus nombreuses sur Twitch (notamment) en cas de diffusion d’un morceau de musique protégé par les droits d’auteurs.

Stream Deck 5.0 est d’ores et déjà téléchargeable sur le site officiel du constructeur .