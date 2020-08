AVerMedia lance sa Live Gamer DUO, une nouvelle carte de capture double entrée pour les streamers

Conçue spécifiquement pour les créatifs, cette nouvelle carte de capture permet donc de gérer en simultanée un flux 4K / 60 fps ou FullHD / 240 fps pour le gameplay, et un second flux 1080p / 60 fps dédié cette fois aux réactions du streamer face-cam. AverMedia parle néanmoins de flux « non compressés » que pour la Full HD, laissant entendre que le flux 4K est pour sa part compressé.

Ornée de quelques effets RGB, la Live Gamer DUO est proposée à 249,99 dollars sur le marché nord-américain. Après vérification sur le site français de la marque, cette nouvelle carte n'est pas encore disponible en France.