Logitech Litra Glow, le premier produit d’une marque dédiée aux créateurs de contenus

Depuis quelques années maintenant, Logitech a procédé à quelques acquisitions qui marquent le souhait du constructeur de renforcer sa présence auprès des joueurs, mais aussi des créateurs de contenus. En 2018, le rachat de Blue Microphones permet à la firme de proposer de très bons micros à l'image du Blue Yeti X testé dans nos colonnes. Un an plus tard, Logitech rachète le logiciel de streaming Streamlabs adressant clairement cette fois-ci les « Twitchers ». Désormais, la société suisse compte au sein de son groupe une extension de sa marque emblématique, une nouvelle marque/division appelée « Logitech For Creators ». Celle-ci accueille aujourd'hui le premier produit créé par cette entité, à savoir la Litra Glow, née d'un autre rachat, celui de Litra, constructeur de petit éclairage. Un produit vendu 69 euros, qui tente de justifier son tarif par quelques petites astuces.