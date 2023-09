Et de trois ! Logitech dévoile ses nouveaux produits consacrés au streaming

Le Yeti Orb est quant à lui un micro plus compact, mais surtout au tarif plus accessible. Il s'agit d'un modèle USB et plug and play, comme le Yeti GX, et est conçu avant tout pour les créateurs de contenu qui débutent. La qualité audio se limite cette fois à des enregistrements de 24 bits et 48kHz, avec une capsule cardioïde et une réponse en fréquence comprise entre 70 Hz et 20 kHz.

Les deux micros ont malgré tout une plage dynamique de 95 décibels et d'une pression sonore maximale « parfaitement optimisée pour les joueurs et les créateurs de contenu d'aujourd'hui ». Logitech renchérit par ailleurs en expliquant que « les Yeti GX et Yeti Orb minimisent la distorsion et, avec les filtres de la technologie BLUE VO!CE, personnalisent les sons de la voix pour créer des effets amusants et protègent contre l'écrêtage ».