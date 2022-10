Rode X : le géant du micro se lance dans le gaming avec deux modèles et un logiciel

Pour compléter l'expérience de gaming et streaming, Rode lance également un nouveau logiciel baptisé « Unify ». Très similaire à d'autres solutions comme GoXLR ou Elgato Wave Link, cette formule offre un outil permettant d'intégrer et gérer assez facilement différents sons et effets.

À cet effet, Unify propose de créer diverses interfaces audio virtuelles permettant de contrôler quelle application utilise une interface donnée et quel son elle diffusera. Il est ainsi possible de créer par exemple une piste dédiée uniquement aux spectateurs, et une autre pour le streamer, et de mixer le tout pour une diffusion optimale.

Comme d'autres logiciels similaires, Unify permet aussi d'enregistrer tous les sons directement en son sein. Outre un usage pour le streaming, cela peut également servir sur les logiciels de visioconférence.

Ce nouveau logiciel est par ailleurs accessible à tout un chacun sans avoir spécifiquement à acquérir un produit de Rode, contrairement au Wave Link nécessitant obligatoirement un microphone Elgato. Mais en profiter demandera la souscription à un abonnement de 5 euros par mois, ou 45 euros à l'année.

Le logiciel est proposé gratuitement pour l'achat d'un des deux nouveaux microphones Rode X, mais l'offre ne s'étend malheureusement pas à celles et ceux disposant déjà d'un produit Rode original. Encore faut-il que tout ce nouvel attirail gaming parvienne chez nous, à une date pour l'heure indéterminée.