Creative annonce son nouveau micro tout-en-un USB Live! Mic M3 pour le stream

Pensé pour le streaming ou l'enregistrement de podcasts, le Live! Mic M3 USB vient directement marcher sur les plates-bandes de Blue Microphone et de sa gamme Yeti, notamment le Blue Yeti X par exemple. Les similitudes sont nombreuses : le micro dispose de son propre pied, ne se connecte qu'en USB et est équipé d'un bouton permettant de passer du mode cardioïde à omni-directionnel. Le premier est adapté à l'enregistrement d'une seule personne et donc pour le streaming, le second pour une conversation à plusieurs, comme pour un podcast.