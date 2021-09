Creative annonce la barre de son Sound Blaster Katana V2, pensée pour le gaming

Il est peu de dire que Creative maîtrise son sujet. Casques , cartes son, écouteurs et barres de son, la société basée à Singapour a déjà donné depuis pas moins de trente ans. Leur nouveau produit, la barre de son Sound Blaster Katana V2, semble profiter de cette expertise. Le programme est clair : multicanal 5.1, cinq diaphragmes alimentés individuellement, compatibilité Dolby Audio et Super X-Fi Headphone Holography, la barre est annoncée comme 68 % plus puissante que sa grande sœur.