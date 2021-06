Creative annonce sa Sound Blaster X4, riche en connectique et en fonctions de communication

La Sound Blaster X4 peut se connecter à différents types d’appareils audio tels que les microphones et casques à destination des PC, Mac, PS4, PS5 et Nintendo Switch, mais aussi aux systèmes de haut-parleurs multicanaux. Pour cela, elle propose une sortie ligne et entrée ligne, une sortie optique et entrée optique, une entrée micro, une entrée casque et un port USB-C pour l’alimentation et l’audio.