Creative dévoile une jolie "Pure Edition" de sa Sound BlasterX AE-5 Plus

En d’autres termes, la promesse de marier qualité audio exceptionnelle et gestion des lumières, pour des sensations « pures »…

La « Pure Edition » de la Sound Blaster X AE-5 Plus garantit un « son lumineux, avec style » .

La carte Sound Blaster X AE-5 Plus « Pure Edition » profite d’une finition métallique blanche, et propose quatre bandes LED RGB profitant de la solution Aurora Reactive Lighting System, avec un choix parmi 16,8 millions de couleurs.

« Disponible en quantité limitée, la Sound BlasterX AE-5 Plus Pure Edition participera à la transformation RGB de n’importe quel PC, avec l’assurance de la signature audio Sound Blaster » explique Creative.

La carte son reste bien sûr identique au modèle déjà existant, avec notamment l’encodage Dolby Digital Live et DTS Connect. Elle est d'ores et déjà disponible, et proposée à 189,99 euros.