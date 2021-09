UltraGear GP9 : LG lance sa mini barre de son pour les gamers

Plus court qu’un clavier , il mesure seulement 38 cm de long pour moins de 11 cm de profondeur et 8,4 cm de haut afin de s’intégrer facilement à tous les set-ups. À la différence des barres de son conçues pour languir sous le téléviseur , l’UltraGear GP9 est portable et capable de diffuser du son pendant 6 heures grâce à sa batterie de 7 200 mAh.