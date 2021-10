Razer vise les streamers à petit budget avec ses Kiyo X et Ripsaw X

Razer n'est pas la marque la moins chère du marché des périphériques informatiques, c'est un fait, même si certains produits accessibles existent sur son catalogue. Mais son aura lui permet sans nul doute de proposer ici et là des produits à tarif réduit sans entacher son image et c'est semble-t-il ce qui est prévu avec l'annonce des Kiyo X et Ripsaw X.