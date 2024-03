MX Brio : une webcam dopée à l’IA et au 4K qui s’intéresse autant à votre tête qu’à ce qu’il y a sur votre bureau

Évidemment vendue comme la webcam de Logitech « la plus avancée à ce jour », la Brio s’inscrit en fait dans la gamme de produits MX (qui comptait surtout des souris et des claviers jusque là), preuve de son positionnement à cheval entre le marché professionnel et celui des particuliers. L’entreprise explique que l’accessoire est à la fois conçu « pour la collaboration et le streaming. »