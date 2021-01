Logitech enregistre un troisième trimestre 2020 record grâce à la vente d'équipement de travail à distance

Forcément, Bracken Darrell, président et directeur général de Logitech, s’est félicité de ce bilan :

« Les résultats records de ce trimestre démontrent la force de notre portefeuille, qui répond aux tendances de croissance à long terme du travail et de l'éducation à distance, de la vidéoconférence, des sports et de la création de contenu numérique. Nous voyons un important potentiel de croissance à l’avenir, que nous soutenons par d’importants investissements afin d’augmenter nos capacités et nos ressources humaines. Logitech n'a jamais été aussi pertinent pour le travail, le jeu et la créativité de nos clients ».