RDNA 3 promet +50% de performances/watt que RDNA 2

Aucune information technique GPU n'était à attendre d'un tel événement Ryzen, mais nous avons cependant eu confirmation que RDNA 3 serait bien disponible avant la fin de l'année et que les performances par watt seraient en nette progression.

Par rapport à RDNA 2, Lisa Su a précisé que l'efficacité énergétique de la nouvelle génération GPU sera 50 % supérieure et, comme pour joindre le geste à la parole, elle a lancé une démo en 4K niveau de détails « ultra » de Lies of P, l'un des jeux les plus en vue de la dernière Gamescom.

Le jeu tournait évidemment sur une RDNA 3 épaulée par un Ryzen 9 7950X et la fluidité était bien sûr au rendez-vous.