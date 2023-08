AMD Z1 : la Lenovo Legion Go reprend la puce de l'ASUS ROG Ally

Le doute n'est toutefois pas encore complètement levé sur la version de cette puce, sachant qu'AMD a prévu deux moutures, Z1 et Z1 Extreme, pour ASUS, même si la ROG Ally n'utilise que la seconde, la plus puissante. De nouveaux clichés publiés par Windows Report ne laissent plus de place au doute pour la série Z1, et nos confrères évoquent aussi la présence de 8 cœurs CPU pour 12 unités de calcul GPU.