Nintendo rachète Next Level Games, le studio canadien derrière Luigi's Mansion 3

Du côté de Nintendo, c'est légèrement plus compliqué. En effet, le constructeur nippon n'avait plus racheté le moindre studio de développement majeur depuis Monolith Soft (Xenoblade) en 2007. C'est donc en ce mois de janvier 2021 que la marque a décidé d'officialiser sa première obtention depuis plus de 10 ans. Et ce n'est pas vraiment une surprise...