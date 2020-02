229 millions de dollars, c'est le prix que Sony a dû payer pour acheter la fidélité du studio Insomniac Games

Credits : Sony / Marvel

Une opération logique pour Sony qui cherche à renforcer son catalogue d'exclusivités

Un rachat au montant mesuré par rapport à la moyenne du secteur

La valeur d'un rachat est une donnée rarement communiquée par les constructeurs de consoles de jeu. Pourtant, Sony, dans un rapport financier portant sur ses résultats du dernier trimestre 2019, a indiqué avoir déboursé la somme de 229 millions de dollars pour récupérer les licences d'Insomniac Games.Le studio californien est connu pour les jeuxou encore la sériequi a eu sa petite notoriété sur Playstation 3 il y a quelques années. Mais Insomniac Games est principalement cité aujourd'hui pour, son adaptation des aventures du Tisseur qui se serait écoulée à un peu moins de 14 millions d'exemplaires sur PS4 Une suite est évidemment en préparation et Sony, à l'approche de la prochaine guerre des consoles qui se profile, ne pouvait pas rater l'occasion de mettre la main sur l'un des studios les plus prolifiques de son catalogue et de conserver une exclusivité sur ses prochains titres.Pour Insomniac Games, ce rachat est une évolution naturelle des relations qu'entretient l'équipe avec Sony. La majorité de leurs titres a en effet été éditée en exclusivité sur les consoles du constructeur japonais depuis plus de 20 ans.Le montant de ce rachat n'est pourtant pas spectaculaire et se situe dans la moyenne basse de ce type d'opérations. À titre de comparaison Electronic Arts avait déboursé la somme rondelette de 400 millions de dollars pour s'offrir Respawn Entertainment, qui a depuis sorti Apex Legends et Star Wars: Jedi Fallen Order . Microsoft avait dépensé 2,5 milliards de dollars en 2014 pour racheter Mojang et les droits d'exploitation de, l'un des titres les plus populaires au monde.