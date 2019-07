Marvel's Spider-Man est le jeu vidéo de super-héros le plus vendu de l'histoire

© Marvel / Sony Interactive Entertainment

Une toile pour les gouverner tous !

Source : Game Informer

Après avoir marqué durablement le septième art,commence tout juste à s'attaquer avec sérieux à l'industrie du jeu vidéo. Avant un certain(sorti en 2009 et développé par Rocksteady), les softs de super-héros se contentaient d'adaptations feignantes et pas forcément inspirées. Fort heureusement, les choses ont changé et ceexclusif à la PS4 a changé la donne pour Marvel dans le milieu du jeu vidéo.Environ 10 mois après sa sortie, nous apprenons queest devenu le jeu de super-héros(d'après les données recueillies par l'analyste du NPD Mat Piscatella). Il se positionne devantet, qui occupent les deux autres places du podium.Un résultat qui valide donc la stratégie de Marvel qui veut confier ses licences aux meilleurs studios de jeux vidéo au monde. Par ailleurs,arrive sur Switch ce 19 juillet et le studio Crystal Dynamics travaille sur une adaptation de Marvel's Avengers dont la sortie est prévue le 15 mai 2020.