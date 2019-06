Square Enix publie un premier long trailer pour son jeu Avengers

Crédits : Square Enix

Un jeu décorrélé du Marvel Cinematic Universe

Développé conjointement par Crystal Dynamics et Eidos Montréal, l'éditeurenvisage pour sa part l'avenir du jeu selon le modèle du- comprendre : un jeu qui sera amené à prendre de l'épaisseur au fil du temps via divers contenus additionnels.Pour des raisons que l'on imagine liées à des questions de droit,ne s'intègre pas de manière canonique aux films du MCU.Comme l'explique ce premier trailer, les événements du jeu (jouable en solo comme en coopération en ligne jusqu'à quatre joueurs) se tiendront quatre ans après qu'une catastrophe a mené à(pensez).Mais les super-héros ne restant jamais fâchés bien longtemps, le groupe ne tardera pas à se reformer alors qu'une nouvelle force maléfique menace la survie de l'humanité.Tous les personnages vus dans la bande-annonce devraient être jouables et disposeront bien entendu de capacités et techniques de combat propres. Autant de promesses que nous ne manquerons pas de vérifier le 15 mai prochain sur PC, PS4, Xbox One et Stadia