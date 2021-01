Take-Two retire son offre concernant le rachat de Codemasters

La concurrence entre les différents réseaux sociaux se veut de plus en plus rude, notamment depuis l'arrivée de TikTok, qui a bousculé les codes. Pour faire face, Snap (la maison-mère de Snapchat) a racheté la start-up new-yorkaise StreetCred, dans le but de consolider sa position sur le secteur des produits liés à la localisation de ses utilisateurs.