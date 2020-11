Take-Two Interactive en passe de racheter Codemasters

Cette acquisition, si elle devait aller à son terme, permettrait à Take-Two de renforcer un catalogue déjà reluisant en intégrant un certain nombre de licences phares du jeu de courses.

Codemasters, responsable de licences comme F1, GRID, plus récemment WRC et évidemment DiRT (dont le cinquième opus vient juste de sortir), offrirait à Take-Two de belles perspectives sur un segment dont il est pour le moment absent.

« Take-Two pense que la combinaison de Take-Two et de Codemasters permettrait de conjuguer deux portefeuilles de divertissement interactif de classe mondiale », peut-on lire dans le communiqué publié par l’éditeur. « Take-Two pense pouvoir apporter des avantages aux résultats de Codemasters, en tirant parti de la distribution mondiale de Take-Two et de l’expertise opérationnelle de 2K dans l’édition, et notamment les opérations live, l’analyse, le développement de produits et le marketing ».