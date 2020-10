Take-Two rachète Ruffian Games et le studio devient Rockstar Dundee

Malgré une actualité assez terne du côté de chez Rockstar Games, la firme étoilée prépare l'avenir en accueillant Ruffian Games. Ainsi, l'éditeur Take-Two Interactive vient de s'offrir les services de ce studio écossais connu pour son travail sur Crackdown 2 et plus récemment sur Halo: The Master Chief Collection.