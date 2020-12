EA pourrait finalement racheter Codemasters au nez et à la barbe de Take-Two

Si les choses paraissaient actées pour Take-Two, cette nouvelle offre d’Electronic Arts a rebattu les cartes. Dans un communiqué, Codemasters déclare avoir « considéré les différents aspects de l’offre d’EA, et estime que cette offre est meilleure pour les actionnaires comparée à celle de Take-Two ».

En effet, la proposition d’Electronic Arts s’établit à 6,04£ par action, contre 4,84£ par action pour Take-Two. D’après le principal intéressé, l’affaire devrait être conclue en début d’année 2021. À moins qu’un nouvel investisseur toque à la porte, s’entend.

Cette acquisition ne représenterait rien de moins que la plus grosse de l’histoire d’EA. Electronic Arts qui, de plus, possède déjà un catalogue riche en franchises de courses grâce à Criterion, responsable notamment de la licence Need For Speed et Burnout. En faisant entrer dans son écurie les développeurs de F1, DiRT, Project CARS et WRC, EA pourrait s’imposer comme le géant incontesté du genre.