Bien que l’actualité IFA d’Hisense soit, fort logiquement, tournée vers l’image, le constructeur chinois n’omet pas pour autant la dimension sonore. Si celle-ci se traduit surtout par un renforcement du partenariat avec Devialet sur les TV et projecteurs, deux produits, aux orientations très différentes, ont également été dévoilés : la barre de son slim S5120Q, et l’enceinte festive Party Thunder.
Le premier modèle permet de proposer un format nouveau dans la gamme home-cinéma Hisense. Quant à la Party Thunder, elle conforte la marque dans ce segment, après quelques modèles prometteurs.
Finesse et immersion
Bien qu’encore assez mystérieuse (presque aucune donnée technique), la Hisense S5120Q a un objectif assez clair, venir concurrencer des produits comme la HW-S710D de Samsung dans le segment des barres de son dites ultra-fines.
Accompagnée d’un caisson de basses avec woofer de 6,5 pouces (16,5 cm), la S5120Q propose une compatibilité Dolby Atmos et DTS:X, symbolisée par une ambitieuse architecture 5.1.2. Le modèle dispose à ce titre de haut-parleurs latéraux et verticaux, ainsi que d’une technologie de calibrage acoustique (via analyse de la pièce) baptisée Room Fitting Tuning, empruntée à l’ensemble HT Saturn. Un autre argument concerne évidemment le partenariat avec Devialet, qui s’est pour l’occasion chargé des réglages sonores.
Compatible avec l’application ConnectLife, cette barre de son affiche une dimension connectée, avec la prise en charge des protocoles Airplay 2 et Spotify Connect. Sans surprise, Hisense fait ici la part belle aux petits avantages propriétaires, comme le contrôle simplifié EZ Play 3.0, ainsi que la synchronisation sonore Hi-Concerto, tous les deux réservés aux TV de la marque. Disponible à partir du premier trimestre 2026, la Hisense S5120Q est annoncée à 399 euros.
Toujours plus de puissance
Nouvelle enceinte de soirée, la Hisense Party Thunder compte faire parler la puissance. Propulsée par six haut-parleurs, cette party box met l’accent sur les deux larges woofers de 6,5 pouces renforcés par une fonction Bass Boost, ainsi que sur une robuste amplification de 620 W. Sorte de Party Rocker One survitaminée, elle dispose de plusieurs modes lumineux, et annonce une autonomie de près de 18 h.
Disponible dès le dernier trimestre 2025, la Hisense Party Thunder sera vendue à 399 euros.