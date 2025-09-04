Compatible avec l’application ConnectLife, cette barre de son affiche une dimension connectée, avec la prise en charge des protocoles Airplay 2 et Spotify Connect. Sans surprise, Hisense fait ici la part belle aux petits avantages propriétaires, comme le contrôle simplifié EZ Play 3.0, ainsi que la synchronisation sonore Hi-Concerto, tous les deux réservés aux TV de la marque. Disponible à partir du premier trimestre 2026, la Hisense S5120Q est annoncée à 399 euros.