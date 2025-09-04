L'unité principale de la TRUE X SURROUND 90A embarque douze haut-parleurs à faisceaux positionnés sur le panneau supérieur, six de chaque côté, dédiés exclusivement aux canaux d'élévation. Ces transducteurs, « alimentés par l'amplificateur haute performance exclusif YDA-141 de Yamaha », projettent le son vers le plafond pour créer « une localisation sonore d'une précision remarquable, comparable à celle de haut-parleurs encastrés au plafond ».

Pour les trois canaux frontaux, la marque japonaise a développé de nouveaux transducteurs au design particulier, « en forme d’œil », destinés à optimiser l’équilibre entre pression acoustique et qualité sonore. Ces haut-parleurs ovales sont conçus pour délivrer « des médiums chaleureux et un volume impressionnant avec un nombre de composants réduit ». Yamaha met également en avant la clarté des dialogues et la réduction des interférences grâce à une configuration simplifiée, mais optimisée.

Le système est accompagné d’un caisson de basses sans fil intégrant la technologie brevetée Symmetrical Flare Port. Ce design, selon le constructeur, permet de réduire « le bruit de l’évent jusqu’à 20 dB par rapport aux conceptions classiques » et d’assurer des basses puissantes et naturelles.