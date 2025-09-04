Yamaha annonce une nouvelle barre de son haut de gamme pensée pour l’immersion en Dolby Atmos. Un lancement qui s’inscrit dans une longue tradition d’innovations dans le domaine du home cinéma depuis l'arrivée du YSP-1 en 2004.
- Yamaha lance la barre de son haut de gamme TRUE X SURROUND 90A, optimisée pour le Dolby Atmos.
- Elle dispose de douze haut-parleurs à faisceaux pour un son immersif et clair, ainsi qu'un caisson de basses sans fil.
- Cette barre de son, compatible avec MusicCast, sera disponible en septembre au prix de 2 499 euros.
Il y a plus de vingt ans, Yamaha frappait un grand coup sur le marché du home cinéma avec le YSP-1, s'imposant rapidement comme le nouveau standard de son époque. Deux décennies plus tard, l’entreprise entend bien confirmer son rôle de pionnier en annonçant la TRUE X SURROUND 90A, présentée comme « une barre de son haut de gamme qui ouvre la voie à une nouvelle ère de divertissement en Dolby Atmos ».
TRUE X SURROUND 90A : Yamaha présente sa nouvelle barre de son haut de gamme
L'unité principale de la TRUE X SURROUND 90A embarque douze haut-parleurs à faisceaux positionnés sur le panneau supérieur, six de chaque côté, dédiés exclusivement aux canaux d'élévation. Ces transducteurs, « alimentés par l'amplificateur haute performance exclusif YDA-141 de Yamaha », projettent le son vers le plafond pour créer « une localisation sonore d'une précision remarquable, comparable à celle de haut-parleurs encastrés au plafond ».
Pour les trois canaux frontaux, la marque japonaise a développé de nouveaux transducteurs au design particulier, « en forme d’œil », destinés à optimiser l’équilibre entre pression acoustique et qualité sonore. Ces haut-parleurs ovales sont conçus pour délivrer « des médiums chaleureux et un volume impressionnant avec un nombre de composants réduit ». Yamaha met également en avant la clarté des dialogues et la réduction des interférences grâce à une configuration simplifiée, mais optimisée.
Le système est accompagné d’un caisson de basses sans fil intégrant la technologie brevetée Symmetrical Flare Port. Ce design, selon le constructeur, permet de réduire « le bruit de l’évent jusqu’à 20 dB par rapport aux conceptions classiques » et d’assurer des basses puissantes et naturelles.
Des technologies de pointe pour transformer votre expérience home-cinéma
La TRUE X SURROUND 90A est la première barre de son à intégrer la technologie SURROUND: AI, déjà utilisée dans les amplificateurs audio/vidéo de la marque. Ce traitement analyse en temps réel les dialogues, les musiques et les effets sonores « afin d’optimiser automatiquement le champ sonore selon le contenu diffusé ». La configuration s’appuie également sur la technologie sans fil True X, qui associe barre de son, enceintes arrière portables et caisson. Ces enceintes peuvent être utilisées comme canaux surround ou comme haut-parleurs Bluetooth indépendants, offrant une flexibilité d’usage dans différentes pièces.
Sur le plan esthétique, Yamaha souligne un travail minutieux sur les matériaux et les finitions. Le châssis robuste, les pieds usinés et les grilles acoustiquement optimisées témoignent d’un savoir-faire indéniable. L’approche vise à conjuguer solidité, élégance minimaliste et intégration discrète dans le salon. Le modèle est par ailleurs compatible avec MusicCast, le système multiroom maison. Grâce à l’application dédiée, il est possible de contrôler plusieurs appareils, d’ajuster le volume ou encore de régler précisément l’orientation des faisceaux sonores depuis un smartphone ou une tablette.
Cette barre de son premium sera disponible durant ce mois de septembre. En revanche, pour espérer se l'offrir, il faudra prévoir un budget à la hauteur de ses promesses. La TRUE X SURROUND 90A sera en effet commercialisée au prix conseillé de 2 499 euros.
Source : Communiqué de presse