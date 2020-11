Snapdragon 875, 775G : les premiers benchmarks apparaissent sur AnTuTu

Qualcomm devrait également présenter une mise à jour de sa série 7xx avec le Snapdragon 775G. Elle prend le relais du SoC 765G et devrait trouver sa place au sein des terminaux positionnés sur le milieu/haut de gamme. Plus précisément, selon Qualcomm, le « G » signifie « games » ; il s'agit donc de smartphones aux performances moyennes avec tout de même la capacité d'exécuter convenablement les jeux les plus gourmands. À l'heure actuelle le Pixel 5 et le OnePlus Nord font usage du Snapdragon 765G.

Selon AnTuTu, cette puce affiche un résultat de 530 000, soit une hausse de 67% par rapport à l'actuelle 765G. Il est intéressant de noter que ce prochain SoC affiche alors des performances quasi comparables à l'actuel Snapdragon 865.