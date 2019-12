De nouveaux rendus 3D du P40 Pro suggèrent une configuration photo toujours plus musclée

© 9techeleven

Le site 9techeleven révèle aujourd'hui des rendus 3D très propres de ce qui sera probablement le Huawei P40 Pro.En mars dernier, le P30 Pro nous avait bluffés avec ses quatre appareils photo et, surtout, son téléobjectif périscopique offrant une longueur focale inédite. Fidèle à sa réputation, Huawei ne compte bien entendu pas en rester là.À en croire les rendus publiés par 9techeleven, le P40 Pro se dotera cette fois de ... cinq capteurs photo. Tous regroupés dans le coin supérieur gauche du smartphone, ce qui — si vous me demandez mon avis ne ressemble pas à grand-chose — devrait s'imposer comme la nouvelle norme esthétique de l'année 2020 (voir le Samsung Galaxy S11/S20 Dans le détail, on devrait retrouver à l'arrière du smartphone un module standard, ultra grand-angle et 3D ToF, mais également un zoom périscopique 10x ainsi qu'un téléobjectif au zoom optique 9x.Mais ne vous laissez pas duper par l'écran d'accueil de ces images, qui est bien entendu simulé. Contrairement à ce qu'on peut y voir, le P40 Pro ne disposera ni de Google Chrome, ni de Messages et surtout pas du Play Store.À l'image du Mate 30 Pro sorti le mois dernier, le P40 Pro devra composer sans les services et applications Google. À ce propos, Huawei a d'ores et déjà promis un smartphone alimenté par les « Huawei Media Services » : unsusceptible d'encourager les développeurs à porter leurs applications sur le magasin d'applications de l'entreprise. Un magasin qui, pour le public européen, est désespérément vide de toute référence connue.Du reste, on attend du P40 Pro une fiche technique des plus généreuses. Outre cette démentielle configuration photo, le smartphone embarquera un écran AMOLED percé de 6,7 pouces 90 Hz affichant du QHD+, un SoC Kirin 990 5G, 8 go de RAM et 128 Go de stockage.