Samsung : on connaît les différentes tailles de la gamme Galaxy S11

© Evan Blass

Des bordures quasi absentes pour une immersion totale

© IceUniverse

Via : Sam Mobile

Si de précédentes rumeurs parlaient déjà d'écrans de taille respective de 6,2 pouces, 6,7 pouces et 6,9 pouces, leIceUniverse publie aujourd'hui sur Twitter une photo donnant à voir les écarts de taille entre les trois modèles.Il est impressionnant de constater les progrès qu'ont faits les constructeurs pour réduire drastiquement les bordures de leurs smartphones. Et le Galaxy S11 pourrait bien être parmi ceux disposant du meilleur ratio écran-corps.Aussi, comme l'an dernier avec le Galaxy S10e, Samsung aura à cœur cette année de proposer un modèle plus compact, à même de séduire les utilisateurs qui ont en horreur le gigantisme de certains smartphones. N'en déplaise, ce Galaxy S11e se doterait malgré tout d'un écran de 6,2 pouces, contre les 5,8 actuels du S10e. Un ratio bien plus important donc, mais qui ne veut pas forcément dire que le gabarit du smartphone sera plus grand. Samsung a peut-être été en mesure d'augmenter sensiblement la diagonale de son écran juste en réduisant ses marges.La différence de taille entre le Galaxy S11 et S11+ apparaît aussi moins importante qu'entre le S11e et le S11. D'après les rumeurs techniques, seul 0,2 pouce les sépare. Mais qui dit écran plus grand, dit aussi plus d'espace pour venir loger une batterie de grande capacité dans le smartphone. Autrement dit : le Galaxy S11+ sera logiquement doté de la meilleure autonomie du trio. Et si les rumeurs d'écran 120 Hz venaient à se confirmer, le Galaxy S11 aura définitivement besoin d'un surplus d'énergie pour assurer le coup.