Huawei vient de dévoiler ses Mate 50 et 50 Pro

Les Mate 50 et Mate 50 Pro seront respectivement commercialisés à partir de 720 et 980 dollars en Chine. Ils seront disponibles en trois capacités de stockage (128, 256 et 512 Go) et proposés en plusieurs coloris (bleu, orange, noir, argent et violet). Pour l’heure, aucune information n’a été communiquée quant à une éventuelle date de lancement en France ni dans le reste du monde.